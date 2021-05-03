英國會女議員爭取訂新例 將偷拍哺母乳列為非法

英國女國會議員克里西（Stella Creasy）坐火車為四個月大的女兒餵哺母乳時，遭一名少年用手機偷拍。她形容這次經歷「可怕」，與另一位議員推動一項運動，爭取制訂新法例，把這種偷拍行為列為非法。克里西說，當時她帶同BB女乘地下火車經過倫敦以北地區，B女肚餓啼哭，她為B女餵哺母乳。一名坐在附近的少年望着她及發笑，然後拿出手機。她初時以為少年在玩手機，但原來他開着鏡頭對着克里西和B女偷拍。克里西稱，收到公眾大量訊息，希望政府支持有關議案：「我懷疑許多人都不知道這種行為不是犯法的。很不幸，許多狡猾的人為了自娛，覺得他們有權偷拍餵哺母乳的女性，那是不可接受的。」



