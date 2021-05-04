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美不願與華軍事對抗 稱須捍衞世界秩序

2021-05-04 列印
　　七大工業國外長會議昨日在英國倫敦揭幕，預料中國帶來的挑戰是本次會議的其中一個重點議題。美國國務院在國務卿布林肯抵埗前發聲明，指美英兩國會合作，令中俄為違反人權付出代價。不過布林肯強調，美國不想與中國作出軍事對抗及發生衝突，但要捍衞以規例為本的世界秩序。英國外相藍韜文就指，英美就應對中俄立場一致。

　　布林肯接受周日晚播出的時事節目《六十分鐘》訪問時稱，近數年所見，中國在國內愈來愈壓制，在國外就愈來愈進取。他強調，美國不想與中國作出軍事對抗及發生衝突，也不是要圍堵中國。

　　同日，澳、紐、菲多國亦就與中國的關係，開腔發言。日媒更引述美國官方文件揭，日方早於一九七八年就要求美國改變對釣魚島主權的中立政策，但不成功。

　　中方早前就對將人權問題政治化和搞雙標表示反對，批某些國家自封人權「判官」，卻對自身嚴重人權問題視而不見。
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