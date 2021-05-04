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羅馬鬥獸場內　將建高科技舞台

2021-05-04 列印
　　意大利文化部周日公佈一項嶄新計劃，在舉世聞名的歷史遺跡羅馬鬥獸場（Rome Colosseum）內興建一座高科技輕盈舞台，讓入場觀眾可以用「角鬥士的視點」去欣賞這座宏偉建築物。

　　文化部長弗蘭徹斯基尼宣佈，一家名為「米蘭工程」的企業將為鬥獸場設計新地板，工程總值一千八百五十萬歐羅（約一億七千萬港元），新地板預計於二〇二三年前投入使用。

　　自十九世紀以來，羅馬鬥獸場場內中央位置的地下一直是空心的。據弗蘭徹斯基尼指，工程旨在恢復鬥獸場原貌，同時對其加以保護，因為其設計可遮蓋鬥獸場的地底建築，更可解決地下空間的自然光照和空氣流通問題。如鬥獸場將來計劃改變用途，這座高科技機動舞台也可以輕易拆卸。
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