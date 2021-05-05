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櫻島火山再噴發部份航班停飛

2021-05-05 列印
　　日本九州鹿兒島縣櫻島火山十日內兩度噴發，昨早九時十八分再出現噴發，高度達一千七百米，而火山的煙塵更飄往東北面的霧島市。有航班需要停飛或改飛其他地方。昨早一架由東京成田機場飛往鹿兒島機場的航班需要改飛熊本，而原訂由鹿兒島機場出發的回程航班則需要停飛，二百九十八名旅客受影響。

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