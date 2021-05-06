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梅根出版圖書《長椅》 關於父子關係

2021-05-06 列印
梅根出版圖書《長椅》 關於父子關係
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　　英國哈里王子與夫人梅根退出皇室後，一舉一動備受關注。懷孕的梅根將於下月出版描述父子關係的童書，靈感來自丈夫和兒子阿奇。出版商蘭登書屋（Random House）周二發佈，薩塞克斯公爵夫人梅根將在六月八日出版一本名為《長椅》（The Bench，暫譯）的兒童讀物，書的內容主要是描述父子之間的關係。

　　聲明引述梅根指「《長椅》起初是我在阿奇出生第二個月的父親節時，我為丈夫寫的一首詩，現在那首詩變成了這個故事」。梅根強調，新書旨在捕捉父子關係中的溫暖、喜悅及舒暢。她希望《長椅》能引起每個家庭的共鳴。據蘭登書屋更透露，書本由插畫家羅賓遜（Christian Robinson）負責繪圖，有聲書版本由梅根負責朗讀。

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