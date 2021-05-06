傳兩緋聞女友介入蓋茲婚姻

比爾‧蓋茲離婚的消息震驚全球，引發外界好奇是否有其他內幕。媒體紛紛爆出與比爾‧蓋茲有緋聞的女子。有指比爾‧蓋茲離婚是與兩位女人介入婚姻有關，分別是中國女翻譯王喆及前女友安‧溫布拉德（Ann Winblad），而女翻譯王喆已於微博上否認有關傳聞。



日前推特及微博上流傳比爾‧蓋茲離婚是涉及一位「中國小三」上位，據網絡傳聞該小三是比爾和梅琳達‧蓋茲基金會（Bill&Melinda Gates Foundation）的女翻譯王喆，她被指「懷孕逼宮」，令比爾‧蓋茲在無計可施的情況下與妻子攤牌，最終妻子傷心離婚。有部份傳言更指她為「中國間諜」。



「中國小三」否認傳言



內地媒體人發現美國親保守派的福斯新聞網對這位「中國小三」的報道根據，是源自推特上一些缺乏基本依據的傳言，而發佈該消息的帳號「jcweb11」，為一個美國保守派華人，更經常發佈一些「反華」消息。女翻譯王喆昨午於微博否認有關謠言，她發文表示「本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到愈傳愈瘋。好好的五一假期，能讀多少本書呢？何必把時間浪費在毫無依據的謠言上。」她更感謝朋友的關心及幫手闢謠的人，最後她強調「無瓜，勿cue（無關，不要叫我） 」。



另一緋聞女主比爾‧蓋茲的前女友安‧溫布拉德，就被指與蓋茲夫婦的婚前協議有關。《時代》雜誌指，蓋茲夫婦曾作出婚前協議，讓比爾和安每年春天到北卡羅萊納州外灘群島的海灘別墅共度一個長周末，而二人至今仍維持這項傳統。有指這或許是造成蓋茲夫婦分歧的關鍵之一。據報，連當年蓋茲向梅琳達求婚前，都徵求了安的同意。



