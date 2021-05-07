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Space X「星舟」火箭成功着陸

2021-05-07 列印
　　美國富豪馬斯克領導的太空探索公司（Space X）周二順利回收一枚「星舟 SN15」（StarShip）原型火箭。火箭安全在垂直降落地面。對上四次同類試驗都失敗收場，今次嘗試終於成功。馬斯克大感雀躍，在社交平台留言道：「『星舟』正常降落」！

　　火箭降落過程由太空探索公司作網上串流直播。整個過程不算完美，因為當火箭完成垂直降落後，五十米長的火箭底座發生小火，幸好迅速撲滅。負責串流直播的旁述員因斯布克加說：「我們使用的是甲烷燃料，因此發生火警並非不尋常。」

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