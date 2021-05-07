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貝索斯載人火箭7．20首航

2021-05-07 列印
■「新謝潑德號」火箭已經成功進行了十五次不載人發射試驗。 美聯社
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　　全球最大網上零售集團亞馬遜的創辦人貝索斯（Jeff Bezos）所成立的太空公司「藍色起源」（Blue Origin）周三宣佈，將於七月二十日發射「新謝潑德號」（New Shepard）火箭和太空艙系統，運送第一批太空人上太空，到時會預留一個名額給一項網上拍賣活動的中標者上太空旅遊。按照計劃，火箭將會接載四名太空人升空，前往「卡門線」（Karman line）以上的位置。那是科學家界定為地球大氣層和太空之間的分界線。整個飛行旅程大約十分鐘。

　　火箭發射後，太空艙將與火箭推進器分離，太空艙會在距離地面一百公里外的高度，運行大約四分鐘。太空人可以感受失重狀態及可以在太空欣賞地球美景。再由太空艙啟動推進器重返地球降落。最後一個（第四個）太空人名額，將於五月十九日到七月十二日透過網上拍賣競投。

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