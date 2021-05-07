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歐洲小國親王狩獵 開槍誤殺巨熊

2021-05-07 列印
歐洲小國親王狩獵 開槍誤殺巨熊
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　　歐洲小國列支敦士登皇室發生一宗殺錯熊事件。環保活躍份子指責，歐洲小國列支敦士登一名皇室成員，今年三月在羅馬尼亞進行一次狩獵探險活動時，開槍殺死了一隻可能是歐洲體型最巨型野熊。據報，當時列支敦士登的埃馬努埃爾親王（Prince Emanuel von und zu Liechtenstein）獲批准射殺一頭在當地一些農場內造成破壞的雌性野生棕熊，不過，埃馬努埃爾親王「錯手」殺死另一隻名叫「阿瑟」（Arthur）的十七歲雄性野生棕熊。

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