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捕魚權糾紛升級 法威脅切斷英澤西島電源

2021-05-07 列印
■澤西島當局，對法國漁民及漁船定出的新要求不可接受。網上圖片
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　　英國脫歐後英倫海峽的捕魚權問題繼續引起爭拗，英法緊張關係升級。法國當局威脅，如果英國不按照脫歐後貿易條款准法國漁民在英國海域捕魚，法國會切斷澤西島（Jersey Island）的電源。英國宣佈，會派遣兩艘巡邏艦到該區，留意島上情況。而澤西電力公司就指：「其他電站有能力滿足澤西島的電力需求」。

英將派兩巡邏艦視察

　　法國海洋事務部長希拉爾丁本周二公開指責，澤西島當局停發捕魚牌照給法國捕漁船，有違英國脫歐後的貿易協議，警告法國準備好報復。英國首相府作出回應，指法國對澤西島採取的任何封鎖行動完全是不合理的。英國將會派遣兩艘皇家海軍巡邏艦前往該島海域，作為「預防措施」。法國政府發言人拒絕就威脅切斷電源一事作出回應。據悉，澤西島有十萬八千名居民，島上九成五的電力都由法國供應。澤西電力於推特上向客戶保證，如法國的電力供應中斷，在科萊特電站和皇后大道電站將有能力滿足澤西島的電力需求。

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