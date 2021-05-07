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謀殺意大利警員 兩美青年囚終身

2021-05-07 列印
　　兩名美國青年被控於二○一九年於羅馬旅行期間謀殺一名意大利警察，周三被意大利法庭裁定罪名成立，兩人被判終身監禁。事發於二○一九年七月二十六日凌晨時份，兩名被告埃爾德（Finnegan Lee Elder）和約爾特（Gabriel Natale-Hjorth）結伴遊意大利。期間他們花了八十美元（約六百二十港元）買可卡因被騙，於是回頭偷走其中一名嫌疑毒販的背囊後逃跑。

　　埃爾德和約爾特以為遇害警員雷加（Mario Cerciello Rega）是那幫毒販的人。而埃爾德在沒有受到挑釁的情況下，用一把七吋長利刀刺了雷加十一下，把他刺斃。不過，埃爾德在庭上自辯，聲稱是出於自衞。法官宣佈，判處兩名被告終身監禁，其中兩個月要單獨囚禁，並要他們支付堂費。埃爾德聞判時幾乎昏倒，要由庭警送離法庭。

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