fb維持封殺帳戶 特朗普批三科企巨頭「腐敗」

美國社交媒體平台facebook決定維持封鎖美國前總統特朗普的帳戶，但未來幾個月會繼續檢視。特朗普就因此而猛烈抨擊了三家科技巨頭，他在官方網頁的聲明中說：「facebook、Twitter和Google的所作所為完全是可恥的，是對我們國家的侮辱。」facebook的獨立監督委員會投票決定，美國前總統特朗普的相關帳號將繼續維持「無限期」被封鎖，但要求在六個月內重新發佈審查結果，以及決定懲罰措施。特朗普在官方網頁上譴責三家科技巨頭剝奪了美國總統的言論自由，並批評它們「腐敗」：「這些腐敗的社交網絡應該付出政治代價，他們不應再被允許摧毀和破壞我們的選舉進程。」







