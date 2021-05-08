重大考古發現羅馬帝國遺跡 2000年前帝皇頭像出土

意大利半島培育了絢麗的古羅馬帝國，最近出現一重要的新考古發現。考古學家在意大利中南部莫利塞區的伊塞爾尼亞鎮內，發現古羅馬第一位帝皇奧古斯都（Augustus）的一個大理石頭像，估計已有二千年歷史。



考古學家詹科利在該區協助修葺一道在二○一三年豪雨中受損的中世紀牆壁時，發現該珍貴文物。



據報，當時詹科利是應伊塞爾尼亞社區的要求，進行這項修葺工程。當工人在牆後挖掘時，發現泥土變色。他們繼續掘下去，發現底下是大理石。



他指出：「我即時見到那是一個人頭像，從它的頭髮、形狀和眼睛，認出那是古羅馬帝王奧古斯都的頭像。」



文化部考古學家科倫博稱，那個頭像約三十五公分高，歷史可追溯至公元前二十世紀至公元十世紀之間。



古羅馬帝王奧古斯都的大理石頭像。



