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全球最細 IBM兩納米晶片面世

2021-05-08 列印
　　正當全球鬧晶片荒之際，美國IBM集團周四宣佈，成功研製一款兩納米晶片，是科學界至今製造的全球最細小及最強力的晶片。

　　現時市面上大部份電腦或電子裝置使用的晶片都是採用十納米或七納米處理技術，也有一些生產商製造出五納米晶片。IBM的兩納米新晶片預料會帶領各種電子產品例如智能電話、超級電腦以至運輸設備進入一個新時代新晶片的性能比現時的晶片強百分之四十五，耗用的能量低百分之七十五，即有助延長智能手機的電池續航力四倍，將來的手機平均每四天才充電一次。

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