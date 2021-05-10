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汽車炸彈襲喀布爾女校 至少58死150傷

2021-05-10 列印
　　美軍繼續撤出阿富汗之際，首都喀布爾一所女子中學門外上周六發生汽車炸彈襲擊，至少五十八人死亡，一百五十人受傷。多名死者是年齡介乎十一至十五歲的年輕女學生。總統加尼指責塔利班涉及襲擊，但塔利班否認，並譴責今次襲擊。

　　事發於當地時間下午約四時半，正值放學時間，而現場是喀布爾西區達什特巴奇，當地是什葉派哈扎拉族聚居社區，經常遭遜尼派伊斯蘭主義激進份子鎖定為攻擊目標。爆炸由汽車炸彈造成，車內還放置了多枚迫擊炮彈，造成重大死傷。

　　暫時未有組織承認責任，總統加尼指責塔利班涉及襲擊，但塔利班發言人穆賈希德否認涉案，並譴責這宗襲擊，更指這宗針對平民發動襲擊是極端組織伊斯蘭國所為。



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