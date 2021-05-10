汽車炸彈襲喀布爾女校 至少58死150傷

事發於當地時間下午約四時半，正值放學時間，而現場是喀布爾西區達什特巴奇，當地是什葉派哈扎拉族聚居社區，經常遭遜尼派伊斯蘭主義激進份子鎖定為攻擊目標。爆炸由汽車炸彈造成，車內還放置了多枚迫擊炮彈，造成重大死傷。
暫時未有組織承認責任，總統加尼指責塔利班涉及襲擊，但塔利班發言人穆賈希德否認涉案，並譴責這宗襲擊，更指這宗針對平民發動襲擊是極端組織伊斯蘭國所為。
新冠肺炎嚴重打擊經濟，零售業首當其衝。《財政預算案》提出派電子消費券，每名市民獲五千元，以刺激消費，當局聽取民意後，調整發放安排。財政司司長陳茂波日前指，消費券不會按原訂分五期發放，亦不會一筆過放進市...
2021-05-10
中國發射升空的「長征五號B」遙二核心運載火箭末級殘骸，將墜落地球，引起各國關注。中國載人航天工程辦公室消息指，火箭末級殘骸已在今早再入大氣層。美國太空軍亦確認，火箭殘骸重返大氣層，不過就指未知碎片有無...
2021-05-10
俄羅斯周日於首都莫斯科紅場進行「勝利日」的閱兵儀式，以紀念衞國戰爭勝利七十六周年。總統普京出席閱兵，並發表講話「勝利日對俄羅斯將永遠神聖不可侵犯」。這次閱兵共有超過一萬二千名受閱士兵、一百九十一件地面...
2021-05-10
於上月底公佈首批價單的啟德發展區新盤THE HENLEY I，繼早前先後公佈三張價單後，於周四（6日）又提價加推96伙，發展商將於明日（9日）以抽籤形式開售196伙，一房戶折實748.88萬入場，另於...
2021-05-08
「京東系」第三隻股份京東物流招股在即，在大型中概股回歸紛紛下馬、近期首掛股份嚴重潛水拖累下，新股市場陷入寒冬，焦點新股京東物流能否成功挽回氣氛仍是未知之數，惟本報綜合本港數間券商，他們早已為京東物流預...
2021-05-10
般尼中鋒基斯活特近日盛傳將代表紐西蘭參戰今夏東京奧運，但今晚先要在英超護級大戰領軍作客擊敗富咸，爭取提前三輪宣布護級成功。此子近七輪豪取七入球三助攻近況大勇，相信有力踢對手落英冠，客勝可期。 （Now621台周二凌晨2:00直播） 消息指身為紐西蘭副隊長的基斯活特，將成為紐西蘭奧運隊三名超齡球員之一。有望繼一二倫敦奧運後再戰這項體壇盛事，這位廿九歲中鋒坦言感到自豪，當務之急是要助本輪前領先尾三的富咸九分排尾四的般尼提早三輪上岸，這位近七輪獨取七球三助攻的中鋒說：「現在是般尼護級成功的好時機。」 富咸再輸英冠見 富咸今仗再敗的話，將篤定降班，可是各賽事近八次和般尼交鋒僅一勝一...
2021-05-10
長城腳下的公社位處水關長城山麓，距離北京市區個多小時車程，這裏是世界遺產八達嶺長城的東段，景致同樣出色。說到八達嶺長城，據說是在十六世紀初葉的明朝弘治年間修建，是目前中國境內最早對外開放及打理得最好的...
2021-05-05
昨日是一年一度的母親節，眾多圈中人公開向母親表達心意！奚夢瑤和岑杏賢則分別宣佈懷孕的喜訊！岑杏賢透露已懷胎五個月；奚夢瑤的老公何猷君則笑指自己的家庭地位「又要下降了」！ 賭王何鴻燊四房兒子何猷...
2021-05-10
《財政預算案》提出向每名成年香港人派發五千元電子消費券，當局諮詢過相關的業界，並聽取了市民的意見之後，據悉會在發放安排上作出改善，包括由原訂分五期改為分兩期派發，首期會發三千元，第二期派二千元，並且放寬使用的期限，可以在今年聖誕節、新年以至明年春節消費，大大增加了市民使用的彈性。各零售業為了迎接這一筆龐大的消費額，是時候花心思，設計多樣化的消費優惠，令這次消費熱潮不斷延續，加大刺激本地消費市場的作用。 本港受新冠肺炎疫情打擊逾一年，零售業首當其衝，但從當局公佈的統計數據顯示，隨著疫情放緩，零售業最黑暗的時刻，可說已成過去，但復甦尚遠。部份大商場近期已展開自救行動，聯同商戶大...
2021-05-10
莫雷拉於上周六田戰憑「大紅蜂」贏得一場頭馬，周三夜賽依然在沙田馬場舉行，跑六泥兩草，雷神繼續卜滿八匹座騎，其中多駒近績好，大有機會助他多添頭馬進帳。莫雷拉透露，對同是出戰泥地千二米的「加州凱歌」和「美...
2021-05-10