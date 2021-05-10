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法阿爾卑斯山四雪崩 釀至少12人遇難

2021-05-10 列印
　　上周一法國東南部薩瓦省的阿爾卑斯山區的五死雪崩後，周六連續發生兩宗雪崩，造成至少七人死亡。當地近日的四次雪崩意外，共計至少十二人死亡。

　　阿爾卑斯山區周六分別在上午約十一時及下午約二時，連續發生兩宗雪崩，造成至少七人死亡。其中一宗雪崩發生在海拔二千六百多米的小鎮，五名登山者被困，僅一人獲救，其餘四人遇難，年齡介於四十二歲至七十六歲。

　　另一宗雪崩，就發生在海拔三千七百八十米的地區，造成三人死亡。

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