英女皇堂弟用皇室身份求普京青睞

近日發生一宗英國皇室成員被指控濫用皇室身份，以尋求俄羅斯總統普京的青睞事件。據《星期日泰晤士報》和第4頻道的Dispatches聯合進行的調查中，肯特的邁克爾王子在一次商務會議上，告訴準客戶他可僱用俄羅斯領導人做商業代表。報道指，親王的親密朋友和商業夥伴雷丁侯爵亦出席了會議，並告訴記者，殿下可以利用他作為「英國陛下非官方大使」的角色來進入克里姆林宮。邁克爾王子更指，只要花二十萬美元，他便很樂意在肯辛頓宮為背景的錄音講話中，為潛在客戶的公司授予皇室背書。



據報，邁克爾王子是肯特公爵的弟弟，亦是英女皇伊利沙伯二世的堂弟。一直對俄羅斯懷有濃厚的興趣，並且是俄羅斯的知名人物。王子會說流利的俄語，並且是俄羅斯認可的口譯員。







