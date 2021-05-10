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狗狗幣價格急跌逾兩成　馬斯克承認是「騙局」

2021-05-10 列印
　　加密幣價格持續波動，被美國電動車廠Tesla創辦人馬斯克力捧的狗狗幣（Dogecoin），昨日突然急跌超過兩成，一度低見約五十一美仙，之後略為回升。據了解，馬斯克出席美國知名電視娛樂節目《Saturday Night Live》，他扮演財務顧問解釋加密幣的概念時，價格亦隨之急跌。他在節目強調狗狗幣是貨幣的未來，像美鈔一樣「真實」，將會「稱霸世界」，又說今年的母親節禮物就是狗狗幣。不過，當被反覆問到甚麼是狗狗幣時，馬克斯竟然同意其中一名主持的講法，是個「騙局」（hustle）。



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