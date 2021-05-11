東京百人抗議 要求停辦東奧

日本東京都正因新冠肺炎疫情延長實施緊急狀態，周日仍舉行東京奧運田徑測試賽，比賽不設觀眾在場，仍引起民眾不滿，約一百人在周邊遊行抗議，要求停辦東奧。東京都等六都府縣因應疫情不止，緊急狀態延長實施到五月三十一日。在緊急狀態持續的情況下，東京奧運測試賽及世界田徑總會洲際挑戰賽周日在東京的國立競技場舉行，總共有三百五十名選手參賽，包括二十名外國選手，另有超過一千六百名東奧相關人員與會。



參賽選手與相關人員事前進行檢驗，會場中並區分動線、消毒備品等，以正式進行東奧的規格實施防疫措施。有約一百名不滿東奧的民眾，同時在比賽場地周遭舉行遊行抗議，指疫情已造成醫療資源緊繃，應停辦東奧。抗議民眾先在新宿區的「日本奧林匹克博物館」前集合，約下午六時起在國立競技場附近遊行抗議，手舉寫着「比起奧運，應優先守護人命」、「停止傳聖火」等標語與旗幟。另外，《讀賣新聞》最新民調顯示，認為預定今夏舉行的東京奧運應該停辦的受訪者佔五成九，支持舉辦東奧者僅佔三成九人。



