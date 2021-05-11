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著名建築師雅恩 芝加哥騎單車捱撞亡

2021-05-11 列印
　　建築界痛失英才，曾參與美國聯邦調查局（FBI）總部、德國柏林索尼中心及泰國曼谷蘇凡納布機場設計的世界知名德裔美籍建築師雅恩（Helmut Jahn），上周六在芝加哥郊區騎單車期間遭兩架車撞到，當場死亡，終年八十一歲。

  雅恩是在芝加哥郊區坎普頓希爾斯住所附近遇上車禍，警方指當時雅恩騎着單車，疑似通過十字路口時未遵守交通燈號停下來，而遭兩輛從不同方向而來的車撞到，當場傷重不治。

    雅恩一九四○年在德國出生，一九六五年於德國慕尼黑工業大學畢業後，一九六六年移民芝加哥，其作品以鋼鐵結合玻璃的後現代建築著稱，獲得許多建築成就獎的肯定。

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