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美軍艦開30槍 驅趕伊朗13快艇

2021-05-12 列印
　　波斯灣再發生美軍戰艦與伊朗艦艇對抗事件。十三艘相信是隸屬伊朗革命衞隊海軍的快艇，駛近一艘美國海岸衞隊巡邏艦和另外五艘美軍軍艦。海岸衞隊巡邏艦發射了三十槍示警，驅趕伊朗快艇。這是不足一個月內，波斯灣第二次發生此類事件。

　　美國國防部發言人柯爾比說，伊朗快艇駛近六艘美軍軍艦，而伊朗快艇不理會警告，駛近美艦三百碼範圍內時，海岸衞隊巡邏艦「毛伊號」上的士兵開槍示警。而快艇再駛近一百五十碼時，「毛伊號」第二次開火，兩次總共發射了三十槍，伊朗快艇隨即轉向駛走。

　　事發海域在霍爾木茲海峽附近。當被問到伊朗革命衞隊是否故意製造事端及與美軍正面對抗時，美方就拒絕置評。
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