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參加俄夜間冰球聯賽 普京一人獨進八球

2021-05-12 列印
　　俄羅斯總統普京向來熱衷運動，而全俄夜間冰球聯盟在社交媒體Instagram上發佈了進球記錄，俄羅斯總統普京在最近比賽中打進了八球。

　　據報，普京效力的「冰球傳奇」隊以十三比九戰勝NHL聯隊。在本次比賽中，普京打進八球，助攻一次。俄羅斯國防部長紹伊古為冠軍隊打入一球。

　　全俄夜間冰球聯盟是俄羅斯優秀的業餘體育組織，在普京倡議下成立。宗旨是吸引民眾參與體育運動，並在俄普及冰球，及建立一個將所有在俄的冰球愛好者聯繫的組織。

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