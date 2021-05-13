遊客將獲發「勇氣和責任感」證書 羅馬尼亞「吸血殭屍城堡」設疫苗中心

新冠疫情下受到打擊的觀光業，各出奇招。羅馬尼亞的著名地標「德古拉城堡」－布蘭城堡（Bran Castle），就以設立疫苗中心為訪客接種新冠疫苗，藉此「吸客」。有遊客指，早就有計劃遊覽城堡，現在前往參觀還可以順帶接種疫苗，可謂「買一送一」的好時機。報道指，疫下參觀「德古拉城堡」的遊客量減少，有關部門希望通過設立疫苗接種中心，提振當地旅遊。日前派穿上制服貼着吸血鬼尖牙貼紙的醫護人員進駐城堡，為遊客注射輝瑞藥局產製的新冠疫苗。



布蘭城堡就指，來到景區的遊客毋須預約即可接種疫苗，還可以免費參觀城堡裏的五十二件中世紀刑具。同時，接種疫苗的遊客將獲城堡頒發的證書，以表彰他們的「勇氣和責任感」。歐洲智庫Globesec四月發佈的一項調查結果顯示，近半數的羅馬尼亞民眾不願接種新冠疫苗。



