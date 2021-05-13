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《華郵》144年來首度委任女性領軍編採部

2021-05-13 列印
　　《華盛頓郵報》又一波革新，周二宣佈委任美聯社資深女新聞工作者布茲比（Sally Buzbee）為執行總編輯，是該報創刊一百四十四年來首次由一位女性領導編採部。

  布茲比接替即將退休的巴倫，出任這個重要職位，是美國新聞界其中一個最具影響力的職位。而在巴倫領導下，該報先後獲得十項新聞界尊崇的普立茲獎。布茲比受訪時承諾，接任後會在報社內推動多元化，並會採用各種各樣的形式、具有說服力地報道新聞，盡可能做到尖銳及具有透明度。

　　《華盛頓郵報》出版人兼行政總裁瑞安大讚，布茲比具備豐富經驗，有能力領導一個全球性新聞機構。



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