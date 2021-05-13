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東奧聖火傳入佐賀 運載物資司機確診

2021-05-13 列印
■佐賀縣進行為期兩天的聖火傳遞，火炬手包括參加洛杉磯奧運會跳高選手森田久代。網上圖片
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　　繼上月日本香川縣爆首宗與傳遞東京奧運聖火相關的新冠肺炎確診事故後，再爆本月九日奧運聖火傳遞進入佐賀縣時，運載相關物資的貨車司機隔日篩檢確認感染新型冠狀病毒。

  大會委員會嚴厲指責該司機所屬單位，並向佐賀縣和縣民致上十二萬分歉意，並保證在今後的聖火傳遞上，必定會更徹底遵守相關行動規範。經大會委員會調查發現，這位司機數日前，數次與八位相關工作人員聚餐、聊天，違反制定的預防感染規範。幸而與確診司機聚餐過的八人，及有過接觸史的共十七位相關人員，目前篩檢結果呈陰性。

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