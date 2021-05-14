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英推菲臘親王紀念郵票

2021-05-14 列印
　　上月英國皇夫菲臘親王離世，英國皇家郵政推出了一套四款的黑白郵票紀念。紀念郵票以黑白色作主調，其中兩款郵票，菲臘親王身穿海軍制服，表揚他在海軍服役的卓越成就；另外兩款郵票中，他身穿禮服，流露皇室氣質。

  菲臘親王與英女皇結婚七十三年，上月九日離世，終年九十九歲。紀念郵票將於六月二十四日公開發售，小全張售價六鎊六十五便士。

　　另外，英國皇家郵政宣佈，將會測試用無人機為偏遠島嶼派發包裹及郵件。據報，無人機最多可承載一百公斤的郵件。

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