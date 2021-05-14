緬女星加入反抗組織抗軍政權：願付出生命

緬甸軍方發動政變引起民眾不滿，民眾多月來上街示威抗議，而軍方一直採取強硬的手段鎮壓。曾於二○一三年代表緬甸參加「國際萬國小姐 （Miss Grand International）」選美大賽的女演員赫塔赫特（Htar Htet Htet），表示已加入當地民族反抗組織，武裝對抗緬甸軍政府，並指已預備付出生命。赫塔赫特昨日於facebook上載了一張照片並發文表示已加入當地民族反抗組織，武裝對抗緬甸軍政府。照片中她身穿黑衣、肩揹突擊步槍的相片，並留言指，「對軍政府的血腥鎮壓反擊時候到了」，「無論你是拿着槍、拿着筆，還是給民主運動捐款，每個人都必須為革命的成功盡一份力」，她又表示會竭盡全力反擊，已預備好放棄一切，甚至付出性命。



