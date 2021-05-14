哥倫比亞示威持續 防暴警催淚彈驅散

哥倫比亞上月因不滿稅制而觸發反政府示威，並持續兩周。據法新社周二報道指，抗議行動迄今，至少造成四十二人死亡。在首都波哥大市中心玻利瓦爾廣場，國會大廈外數以千計示威者聚集，包括工會成員及學生等。防暴警察出動，施放催淚彈驅散。總統杜克呼籲公眾拒絕暴力。哥倫比亞人民最初是因不滿稅務政策而觸發示威，雖然目前有關計劃已取消，但未能平息民眾的不滿。



據報，示威者的訴求擴大，包括要求警方停止暴力、當局增加疫情下的經濟支援，並撤回醫療改革。



