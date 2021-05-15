長年關注泰國皇室動態的英國記者馬歇爾則表示，泰皇確實是入住了深切治療部，但目前沒有證據顯示泰皇有生命危險，又指病情或與新冠肺炎無關。不過，對泰國皇室不滿已久的網友，已按捺不住興奮之情，紛留言指「太好了，期待已久的事要發生了」、「好希望這個謠言能變成真實」。目前相關推文數量已破五百萬則，更一舉登上泰國當地與世界趨勢榜。
傳泰皇呼吸系統出問題入ICU 網民興奮慶祝
長年關注泰國皇室動態的英國記者馬歇爾則表示，泰皇確實是入住了深切治療部，但目前沒有證據顯示泰皇有生命危險，又指病情或與新冠肺炎無關。不過，對泰國皇室不滿已久的網友，已按捺不住興奮之情，紛留言指「太好了，期待已久的事要發生了」、「好希望這個謠言能變成真實」。目前相關推文數量已破五百萬則，更一舉登上泰國當地與世界趨勢榜。
新加坡疫情反彈 難如期啟航 星港旅遊氣泡勢又臨門撻Q
香港與新加坡的「旅遊氣泡」原定本月二十六日啟動，但新加坡疫情升溫，商務及經濟發展局局長邱騰華昨引述新加坡當局指，很大機會未必能如期復航，下周初將與對方商討，是繼去年十一月後再次叫停。有旅遊業人士坦言對...
2021-05-15
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台電工操作失誤 釀成513大停電
台灣「513大停電」的初步調查顯示，事件為一名台電工作人員誤開「隔離開關」導致故障，受影響共六千三百戶「工商用戶」及四百一十五萬戶「住家用戶」，據台灣的經濟部長美花指，台電需為受影響用戶提供賠償，電費...
2021-05-15
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以續空襲加沙地面密集炮轟 雙方被揭發佈「假新聞」煽動仇恨
以色列和巴勒斯坦人衝突，已持續五天未見緩和。周五凌晨時份，以軍繼續空襲加沙，同時在地面向加沙發射炮彈；而激進組織哈馬斯的武裝份子則繼續向以色列發射火箭還擊。較早時一度有消息指以軍地面部隊已進入加沙，但...
2021-05-15
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嘉亨灣環境寧靜享海景
西灣河海景屋苑嘉亨灣沿海而建，提供逾2000個單位。是次帶大家走訪該盤一個三房一套房單位，面積749方呎，佈置簡潔實用，大廳有露台，向東眺望筲箕灣避風塘及鯉魚門海景，起居環境寧靜。 由恒地及中華煤氣發...
2021-05-15
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港股重上二萬八 全周仍跌583點
中港股市向好，恒指昨日收升308點，報28027點，重上二萬八關，大市成交約1509億元。惟全周計恒指仍累跌583點，連跌三周。阿里巴巴（9988）錄得上市以來首次季度虧損，曾急挫近6.1%，拖累科指...
2021-05-15
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英足盃爭霸 唯我藍獅
車路士中鋒基奧特和翼鋒赫臣奧杜爾今季後備上陣居多，表現卻大相逕庭，前者一向以態度專業見稱，後者場內外表現都備受批評。今晚於溫布萊上演的英格蘭足總盃決賽，赫臣奧杜爾勢向基奧特學習，合力助藍獅攻破主守的李斯特城大門，主勝去馬。（無線85台周日凌晨0:15直播） 基奧特和赫臣奧杜爾季初盛傳離隊，最終雙雙留隊，但表現大相逕庭。基奧特已經三十四歲，仍保持良好的狀態，領隊杜曹大讚一切源於自律：「紀律令他成為一名出色的領袖和射手。」 相反，二十歲的赫臣奧杜爾場上不但曾因表現問題試過後備上陣又被換出，場外也鬧出桃色醜聞和因超速面臨停牌刑罰。杜曹愛之深責之切道：「我希望此子不要只滿足...
2021-05-15
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美國猶他州 挑戰最激鐵索天梯
位於美國猶他州的安縵奇嶺（Amangiri）度假村，向被視為探索科羅拉多高原嶺地的最佳落腳點之一，度假村早前新增懾人的Cave Peak空中鐵索階梯玩意，懸空架設在一百二十二米的高處，超級刺激之餘，也...
2021-05-12
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遇狂徒偷拍問價30萬過夜 35E 「寒流女」 想出寫真但拒意淫
人稱「寒流女」的Annabelle Tam年初被傳媒在街頭捕獲，憑着35E導彈級身材火速上位，其IG帳戶於5個月內暴增逾3萬Followers，連Ben Sir（歐陽偉豪）都邀她演出網絡短片《Chan...
2021-05-15
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好好過日子——對付多管閒事者
朋友父親去世，家人決定喪事從簡，反倒是外人，甚麼老同學老朋友一堆，這個提議要隆重，那個提點禮數要周全，意見多多，不勝其煩。 多管閒事的人便是這樣，因為是閒事，於他其實無甚痛癢，提議儘管信口開河，做不做得成，做了會不會累死人，他都不用負責，一切騷擾，他都視之為自己熱心，這熱心會引起甚麼後果，他不會上心，萬一壞了事，他拍拍屁股比誰都走得瀟灑。 我們的生活中，一定有這些多管閒事的人，凡事都要給意見，說出的廢話一堆堆，指手劃腳，只說是因為「熱心」。你若礙於面子客套一下，表示感謝，那這些人便更是神氣得像領導了。偏偏多管閒事者，見識都低，自我感覺則特別良好，你待他客氣些，便得寸進尺，愈...
2021-05-15
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馬場浮世繪——有傳金鎗六十避戰遮打盃
今季七戰全勝，且贏出四場國際一級賽的「金鎗六十」，本已報名參加下周日舉行的香港冠軍暨遮打盃，昨晨見此駒由騎師何澤堯策騎，與廄侶「好好學習」在草地跑道上快跳。可是之後有消息傳出，主理人決定「金鎗六十」將避戰遮打盃，因此今季將不會產生三冠盟主，而遮打盃僅得八駒列陣。 馬場浮世繪
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