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傳泰皇呼吸系統出問題入ICU 網民興奮慶祝

2021-05-15 列印
　　有傳六十八歲的泰皇哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）因為呼吸系統出現問題，現時正住在曼谷西里拉醫院的深切治療部。不少人都猜測泰皇是感染了新冠肺炎，但泰國皇室暫時未有透露詳情。而泰國不滿君主制的網友，紛紛於推特發帖「惡搞」，成功登世界趨勢榜。據報，有媒體曾聯絡皇室的工作人員，但工作人員表示沒有出現異常情況。亦有知情人士透露，指泰皇的呼吸系統本來就有毛病，但情況不算嚴重。

　　長年關注泰國皇室動態的英國記者馬歇爾則表示，泰皇確實是入住了深切治療部，但目前沒有證據顯示泰皇有生命危險，又指病情或與新冠肺炎無關。不過，對泰國皇室不滿已久的網友，已按捺不住興奮之情，紛留言指「太好了，期待已久的事要發生了」、「好希望這個謠言能變成真實」。目前相關推文數量已破五百萬則，更一舉登上泰國當地與世界趨勢榜。

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