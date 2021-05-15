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俄女星與導演 十月上太空拍電影

2021-05-15 列印
俄女星與導演 十月上太空拍電影
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　　俄美的另類太空競賽開始，國際太空站即將在二○二四年功成身退。各地都出現「上太空站潮」。而電影的第一槍，由俄羅斯先發。俄方已選出一位知名女星和一名獲獎的導演，於本年十月乘坐火箭前往國際太空站，拍攝歷來第一齣在太空中拍攝的電影。中選的是三十六歲電影女星尤莉亞．佩里西迪（Yulia Peresild，圖）和三十七歲著名導演希彭科（Klim Shipenko）。按照計劃，他們將於十月五日乘坐一枚俄羅斯火箭發射升空，前往國際太空站。

　　這齣電影名叫《挑戰》（Challenge）。俄羅斯太空總署表示，希望藉著這個機會，讓更多人認識太空。外界揣測，俄羅斯周四公佈的消息，是要與美國進行新形式的太空競賽。因為美國太空總署及荷里活著名男星湯告魯斯，早於去年也宣佈，計劃在國際太空站上拍攝電影，但現在被俄方捷足先登。



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