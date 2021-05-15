哈里：皇室生活如「活在動物園」

英國哈里王子把他在皇室的生活，比作一九九八年上映的美國科幻電影《真人Show》（The Truman Show），又形容為好像「活在動物園內」。他坦言，早在二十多歲的時候，已興起脫離皇室的念頭。三十六歲的哈里王子在周四播出的《Armchair Expert》播客節目受訪時稱，身為英國皇室成員是一個重擔，而他一直都在掙扎。他擔心妻子和兒子阿奇在眾人目光下生活，會重複他的亡母戴安娜的處境。



哈里稱：「我不想要這份工作，我不想在這裏，我不想做這種事情。看看我的母親所發生的事。」他又表示，自從他和妻子及兒子移居到加州後，他感到自由得多。他透露，他現在可以帶阿奇出外踏單車。







