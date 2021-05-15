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3M告示貼發明人逝世 享年80歲

2021-05-15 列印
■西爾弗與同事弗里（Art Fry）首次將自動黏貼技術，應用於唱聖詩的詩歌集書籤上。美聯社
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　　大受消費者歡迎及為美國3M集團賺大錢的自動黏貼「告示貼」（Post-it Note，又名便利貼）的發明人西爾弗（Spencer Silver）本月八日在家中與世長辭，他遺下結了婚五十六年的妻子、一名女兒和兩名孫兒。享年八十歲。西爾弗於一九六八年起在3M的實驗室工作。據3M資料，他想出一種自動黏貼方程式，能夠令東西牢固地黏在表面，又可以容易移除，並保持黏貼力及不留痕。

　　據悉，一九七七年這款自動黏貼產品以「Press'n'Peel」公開發售，不過直到一九八○年改名為「Post-it Note」（告示貼）才受到消費者注意及歡迎，及後更成為該集團最暢銷的產品之一。



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