多地有撐巴人示威 部份演變警民衝突

以巴衝突持續，全球多地都有示威聲援巴勒斯坦人，部份示威演變成警民衝突。在法國巴黎示威爆衝突，有四十四人被捕。美國多市有大批民眾抗議，要求以方停止空襲加沙。巴黎上周六有民眾不理會法庭禁令上街示威，示威者則向警員投擲石塊及雜物，企圖設置路障，又火燒垃圾桶，最終被水炮驅散，拘捕四十四人，一名警員受輕傷。法國另有十多個城市，同日亦有聲援巴人示威。德國柏林有三千多人上街，期間有人不滿，向警員擲石、玻璃樽及煙花。 另，馬德里、布魯塞爾、羅馬及雅典都有聲援巴人示威。英國倫敦數以千計的示威者遊行至以色列大使館，又要求英方採取行動，協助結束以巴衝突。巴格達在聲援巴人示威時，有人焚燒以色列及美國國旗。伊拉克民眾主要響應當地伊斯蘭什葉派領袖薩德爾號召，表態撐巴人。