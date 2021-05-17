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選美騷突舉大字報 緬甸小姐籲關注政變

2021-05-17 列印
選美騷突舉大字報 緬甸小姐籲關注政變
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　　緬甸軍事政變仍未平息，近日美國全球環球小姐選美比賽期間，有代表緬甸出賽的緬甸小姐，突舉手上的「為緬甸禱告」（Pray for Myanmar）的大字報，成功吸引大眾關注緬甸。

  《紐約時報》指，美國上周四舉辦全球環球小姐選美比賽，而緬甸小姐圖薩爾（Ma Thuzar Wint Lwin）上場，僅穿著傳統服飾行騷，但突然停下動作，並展開手中寫着「為緬甸禱告」的標語。據報，台下立即一片掌聲及叫好，事後圖薩爾指，望以選美小姐的身份籲人們關注緬甸情況，並表明立場。





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