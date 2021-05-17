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全日空防疫新設計 研廁所手肘開關門

2021-05-17 列印
全日空防疫新設計 研廁所手肘開關門
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　　疫下航空公司都加強機上防疫，除增加清潔消毒外，日本全日空航空公司最近還研發出利用手肘就可打開機上廁所門及關門的設計。減少旅客雙手接觸廁所的門把的機會。全日空與航空器內部裝置和設備製造商JAMCO合作，共同研發推出全球首創可用手肘開關的門扉，讓旅客可以安心使用飛機上的洗手間。該最新設計，將全日空的飛機洗手間門，內部門鎖紐更換成更大型的樣式，並於門拉起的部份加裝手把，只要使用手肘輕推即可開門或關門，另採納旅客於測試階段實際體驗過後的意見，在洗手間內貼上使用方法，讓任何人都可以輕鬆使用。　

　　據報，這項創新計劃是防疫措施的一部份，將有助於減少病毒傳播，已從五月一日起，陸續在日本國內線使用。



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