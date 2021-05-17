報道指，除了白金漢宮和溫莎堡，其他可開放的地點包括肯辛頓宮和桑德靈厄姆莊園等，開放時間和範圍會增加，但仍屬於皇室成員的居所。消息人士透露，查理斯就計劃諮詢多名皇室成員，而英女皇亦已得悉有關計劃。
傳查理斯登基後 擴大開放白金漢宮
報道指，除了白金漢宮和溫莎堡，其他可開放的地點包括肯辛頓宮和桑德靈厄姆莊園等，開放時間和範圍會增加，但仍屬於皇室成員的居所。消息人士透露，查理斯就計劃諮詢多名皇室成員，而英女皇亦已得悉有關計劃。
台灣單日確診破二百 項明生避疫受困歎拞墮
台灣新冠疫情升溫，單日新增二百零六宗本地確診病例，再創單日新高。疫情「重災區」新北及台北市，民眾主動留家抗疫，西門町、信義區等著名商區猶如空城。旅遊達人項明生於去年底為避香港疫情，離港赴台，他指自己大...
2021-05-17
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驚嚇！「裸聊」女主播真身 原來是披人皮面具男子
網絡裸聊詐騙愈來愈多！內地警方近日破獲一宗裸聊詐騙，揭開這宗「裸聊」女主播的真身，原來是由兩名男子戴上人皮面具，再穿上義乳扮成的女生。警方發放有關提防裸聊詐騙的宣傳，網民看後頻呼嚇呆，大喊指是電影《畫...
2021-05-17
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哈馬斯領袖寓所美聯社辦公室盡毁 以軍戰機狂炸加沙建築物
以色列與巴勒斯坦的衝突已進入第七天，以軍戰機周日凌晨轟炸加沙市有三座建築物被夷為平地，包括哈馬斯領袖辛瓦爾（Yehya Al-Sinwar）的寓所、當地美聯社及阿拉伯半島電視台等多間國際傳媒機構的大廈...
2021-05-17
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嘉亨灣環境寧靜享海景
西灣河海景屋苑嘉亨灣沿海而建，提供逾2000個單位。是次帶大家走訪該盤一個三房一套房單位，面積749方呎，佈置簡潔實用，大廳有露台，向東眺望筲箕灣避風塘及鯉魚門海景，起居環境寧靜。 由恒地及中華煤氣發...
2021-05-15
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索羅斯大手掃入爆倉股 科技股料隨外圍向上
外圍美股上周四及五連升兩日，科技板塊顯著反彈，納指更單日急升逾三百點，大炒家索羅斯原來看好科技股，早已部署掃入一批科技股。市場人士認為，科技股料會跟隨向上，但要視乎騰訊（700）首季業績而定，大市預計...
2021-05-17
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首捧足總盃祭維猜 最有愛冠軍
李斯特城周六英格蘭足總盃決賽在溫布萊1:0爆冷勝車路士，隊史一百三十七年首次捧盃。就在歐洲超級聯賽導致豪門班主和球迷關係破裂之際，狐狸封王後，主席艾雅華特落場跟球員一起慶祝，門將卡斯柏舒米高將冠軍獻給已故前主席維猜，場面更令人動容。 狐狸之前四次踢入英足盃決賽均鎩羽而歸，今仗靠泰利文斯一記遠射寫下隊史輝煌一頁。是次捧盃對李斯特城將帥和名宿都有不同意義，卡斯柏舒米高一句話，頓顯這家球會上下份外有人情味：「這場勝利要獻給已故的前主席維猜，我們今仗的球衣內印有他的照片，他一直與我們同在。」 「少東」落場同歡 歐超聯風波顯示班主視將帥和球迷如搖錢樹，不過維猜之子艾雅華特緊隨父親生前...
2021-05-17
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卡地亞自然主義高級瑰寶
卡地亞的高級珠寶世界，充斥着工藝精湛與創意無限的精采傑作，包括去年登場的[SUR]Naturel系列，就以抽象手法演繹大自然意境，而經典中的經典Panthère de Cartier系列，則成功奠定專...
2021-05-13
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自誇跟姜濤成就同樣超越 林作備戰拳賽 禁裕美埋身
林作跟「百億富三代」鍾培生將於9月18日上演百萬拳賽《林鍾大戰》，日前僅受訓3個月的林作參加《Energy Fight 2021拳擊業餘賽》作熱身，雖然於附加賽最終回輸咗，但揚言唔會影響出戰信心。挾住...
2021-05-17
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勵‧志——守護人和自然的共同家園—大自然保護協會
你對香港的印象是什麼？曾經不少人稱香港為「石屎森林」，但這裡同時有著被票選為全球最佳的城市遠足徑，近八成的土地被植被覆蓋。綠樹紅花、碧海藍天從來沒有離我們而去，倒是人類的活動令自然環境不斷改變，牽連居...
2021-05-17
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雄深雅健——趁未走火 走出胡同
每個馬迷，一起奉行目標為本，想盡一切方法，務求成為勝方。賽績、晨操是兩大基本要訣，由兩大類衍生各種方法，無論屬哪一派，目的都一致，無抵觸，更不應排斥，以事實、個人經驗累積，逐一驗證，以求找到最適合自己一套度馬方法。 過分傾側，不理其他因素、條件、疑問，既欠全面，更有如自我閂後路，若有此狀況，趁未走火入魔，還是快點走出胡同。 找到變數，不等如一定可贏錢。要明白變數唔係大晒，只屬指標之一，好或不好，有待事實驗證，還要證明經得起考驗。 不時提到某馬操法有變，其實與場地偏差、跑法、遭遇形勢等，均只屬芸芸因素之一，變好、變得有幾好，似無準則，其實可透過自設回溯、追溯基制，有如做普篩，...
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