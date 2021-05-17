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東周投資會 (2021-05-17)

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傳查理斯登基後 擴大開放白金漢宮

2021-05-17 列印
■查理斯希望登基後，延長皇室物業每年開放時間，及擴大範圍。
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　　英媒指，皇儲查理斯有意在登基後，向公眾進一步開放白金漢宮、溫莎堡等多個皇室物業，延長它們的開放的時間和範圍，讓民眾有更多機會進入參觀，令公眾和皇室建立更多聯繫。《星期日泰晤士報》引述消息人士說，查理斯把那些由皇室信託持有的物業視為公眾地方多於私人財產，開放物業亦有助皇室獲得更多收入，以彌補翻新白金漢宮所用的公帑。

　　報道指，除了白金漢宮和溫莎堡，其他可開放的地點包括肯辛頓宮和桑德靈厄姆莊園等，開放時間和範圍會增加，但仍屬於皇室成員的居所。消息人士透露，查理斯就計劃諮詢多名皇室成員，而英女皇亦已得悉有關計劃。





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