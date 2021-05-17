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黑猩猩自備吸管　 向遊客討飲料喝　

2021-05-17 列印
黑猩猩自備吸管　 向遊客討飲料喝　
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　　山東煙台有動物園內的黑猩猩，日前不但比手勢向遊客討食物，還自備吸管隔着玻璃向遊客索要飲料喝，影片引起網友的熱議。網易新聞指，山東煙台有黑猩猩看到遊客手裏飲料後，竟從玻璃縫隙間伸出一根吸管，向遊客索要飲料喝。喝完飲料後，大猩猩還自覺地抽回吸管，表情滿足，場面十分有趣。

　　據悉，園方不建議遊客向動物投餵食物，但黑猩猩太聰明了，甚至還會向遊客主動比手勢討食物飲品。園方指，已沒收過幾次飲管，但猩猩仍藏幾枝備用，不明白吸管從何而來。



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