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SpaceX將新一批 「星鏈」衛星送上太空

2021-05-17 列印
SpaceX將新一批 「星鏈」衛星送上太空
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　　美國民營商用太空技術公司SpaceX，周六將新一批「星鏈」衛星送上太空。「獵鷹9號」將五十二枚衛星送入「星鏈」衛星網絡的預定軌道，另外還有一枚納米衛星及一枚雷達衛星。今次該支「獵鷹9號」火箭的第八次成功發射，發射後約九分鐘就順利降落。據報，SpaceX的「星鏈」計劃是為全球提供更龐大和更高速的寬頻網絡服務，目前已經有超過五十萬名用家自願參與測試計劃。



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