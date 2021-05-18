蓋茲疑因「小三」 退出微軟董事會

台灣曾為迅速擊退新冠肺炎疫情而自豪，但俗語有云︰「生於憂患，死於逸樂。」台灣有人開始放鬆，部份長者把社交距離忘得一乾二淨，光顧萬華區涉情色的茶藝館，結果觸發新一波疫情。香港經歷過四波疫情的考驗，近日本地確診個案大減，大家不能開心得太早，台灣陷入嚴峻疫情，正好是一個反面教材，港人絕對不能放鬆，更加不要參加隱蔽的尋歡作樂活動，以免自招苦果。 在限聚令下，酒吧從業員和顧客均需接種疫苗，致令酒吧業疲不能興，但近日疫情緩和下，部份人開始鬆懈，見正式酒吧多不開門，轉頭光顧一些工廈內的無牌處所，警方日前便在屯門破獲一個涉色情活動的無牌酒吧，可以想像，光顧者花天酒地，參與者脫罩行樂，無視出...

2021-05-18