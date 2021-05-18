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蓋茲疑因「小三」 退出微軟董事會

2021-05-18 列印
蓋茲疑因「小三」 退出微軟董事會
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　　早前微軟（Microsoft）公司創辦人蓋茲（Bill Gates）與妻子離婚的消息震撼全球，據《華爾街日報》引述知情人士透露，其實蓋茲（Bill Gates）於二○二○年辭任董事會職務，就因董事會懷疑其與一名女下屬發展婚外情所致。知情人士爆料，董事會成員在二○一九年底聘請律師事務所進行調查。據微軟發言人指：「二○一九年下半年，微軟收到一份文件擔憂稱，比爾．蓋茲在二○○○年與一名公司員工建立親密關係。」蓋茲最終於二○二○年三月辭去微軟董事會職務。

　　一直有傳，蓋茲的前妻梅林達，早於二○一九年開始，曾諮詢多名離婚律師，宣稱婚姻已徹底破裂。



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