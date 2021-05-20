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對特朗普集團進行調查 紐約州檢察長：加入刑事成份

2021-05-20 列印
　　紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）的辦公室周二宣佈，檢察長辦公室將會聯同曼克頓地方檢察官辦公室，對前總統特朗普名下的特朗普集團（Trump Organization）展開刑事調查。不過，檢察部門沒有詳細透露特朗普本人是否受到牽連。而特朗普集團的代表律師亦拒絕置評。州檢察長辦公室早於二○一九年已開始調查特朗普在上台擔任總統之前的金錢交易，包括該集團是否虛報及誇大資產價值，誤導放款機構及保險公司，以及是否繳交了適當的稅項。特朗普一直否認做過任何錯事，並評詹姆斯對他進行的調查含政治動機。



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