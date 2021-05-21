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全球最大冰山脫離南極

2021-05-21 列印
　　南極龍尼冰架（Ronne Ice Shelf）日前有一塊極其巨大的冰山崩塌入海，其面積約等於八十個美國紐約曼克頓市，成為全球最大的冰山。目前位於威德爾海（Weddell Sea）。

　　歐洲太空總署證實，這個巨型冰山A-76，已從龍尼冰架西側完全分離。冰山A-76的形狀像是一塊巨大的熨衫板，長約一百七十公里，寬二十五公里，面積約為四千三百二十平方公里，比面積三千六百四十平方公里西班牙馬略卡島的面積稍大一點，與十五個台北市的面積總和相若，是當前全球最大的冰山。



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