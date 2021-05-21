以巴衝突第十一天，以軍周四持續空襲加沙，巴勒斯坦也依舊朝以色列南部發射更多火箭。不過雙方都有官員和高層傳出可能會不日內停火的消息，據巴勒斯坦的傳統傳話人埃及的保安消息人士透露，以巴雙方已原則上同意停火，但細節仍有待談判。埃及安全部消息人士的消息就指，以巴雙方原則上同意停火，只是仍在秘密商討細節。據早前一名哈馬斯政治事務官員受黎巴嫩電視台訪問時表示，預計以巴雙方將達成協議，在一至兩日內停火。哈馬斯政治事務官員馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）指：「我認為正在進行的停火努力將會成功。我預料一、兩天內將達成停火，停火一事將在雙方同意的基礎上進行。」他聲稱，停火會談氣氛積極，也感謝「埃及和卡塔爾弟兄」的支持。以國凌晨後持續空襲美國CNN亦報道，哈馬斯官員周三透露，以巴衝突可能即將停火，停火時間或許在二十四小時內，原因在於各國領導人對雙方施壓，目前以色列對此沒有回應。以色列周四凌晨後持續對加沙發動十多次空襲，其中兩次摧毀巴勒斯坦南部兩間房屋。醫護人員表示，加沙南部尤尼斯有四人在空襲中受傷。巴勒斯坦衛生官員指，交火迄今已有二百二十八人在空襲轟炸中喪命。以軍指，最新空襲是針對哈馬斯一名官員在加沙市內一處民房內的軍火庫，以及其他哈馬斯指揮官位於民宅內的軍事基建設施。美國早前指「相信以色列已轟炸加沙區內所有目標」。此外，以色列南部城鎮貝爾謝巴及接壤加沙的地區則響起火箭來襲的警報聲，暫時沒有傷亡報道。以方稱，目前共計十二人死亡。