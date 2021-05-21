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東京奧組委理事：辦不辦東奧都是地獄

2021-05-21 列印
東京奧組委理事：辦不辦東奧都是地獄
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　　日本疫情未見回落，東京奧組委理事山口香再度開腔，指以目前情況，舉不舉辦東京奧運對日本都是地獄。

　　共同社引述山口的訪問時指，眾多國民都對繼續舉辦奧運感對疑慮，但國際奧委會、日本政府及東京奧組委，都無意傾聽這些聲音。此外，她認為，目前已錯過停辦時機。山口指，現在一旦停辦會給各方過度增添麻煩，同時亦擔憂奧運必定會為防疫帶來影響。她形容，最終無論是否舉辦，對日本都是地獄。有日媒指，奧運停辦的程序並沒有非常複雜，但真的要實行卻是要付出極大的政治代價。



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