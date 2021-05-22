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Google紐約開實體店賣自家產品

2021-05-22 列印
　　美國Google集團日前宣布，將於今年六月在紐約市開設首家實體零售店，出售集團研發及生產的實體產品，如智能電話等。比起其競爭對手蘋果公司的實體零售業務，Google遲了二十年才起步。

　　這家零售店位於紐約市曼克頓的切爾西區，距離蘋果專門店只是數個街口。這家新店將會出售Google的Pixel品牌手機、Nest電子產品、Fitbit電子手環和Pixelbooks電腦等。根據集團發表的最新一篇網誌，這家專門店內將會有「專家」駐場，解答顧客的問題及提供協助。



　　Google表示：「這是我們硬件旅程的重要一步。我們的顧客在購物之前，仍然想體驗一下實物，拿上手感受一下。」集團亦曾指，研發和銷售硬件是「價值數以十億美元計」的業務。除了這家紐約新店外，未知道Google是否計劃開設更多分店。

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