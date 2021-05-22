哈里剖白喪母之痛： 遇上梅根才開始深入治療

去年碰到徐錫安兄的時候，他告訴我在為「太平館」寫本書。前兩天碰到他，說書已經寫好了，交給出版社，今年書展面世。「太平館」一八六○年由他高祖徐老高創立，五代傳承，到二○二○年，正好一百六十周年，一間飯店經百年而不衰，很不容易，可喜可賀，值得著書立傳。 「太平館」經歷的時代，見證了從清朝到民國到中華人民共和國的朝代更替，活脫脫就是一部中國近代史，一百六十年以來，在「太平館」長長的顧客名單中，有許多聲名顯赫，把握了中國命運的人物，這也就令「太平館」變成了一個中國現代史的舞台，風雲人物都在關鍵的場口交錯出現，你方唱罷我登場，國家興亡，時代變遷，連續劇演到今天，依然熱鬧。而台上的角色...

2021-05-22