  • 2021年5月22日 星期六
  • 31º
  • 74%
熱門： 疫苗綠置居啟德空中花園台灣麥明詩

日報新聞 > 國際

哈里剖白喪母之痛： 遇上梅根才開始深入治療

2021-05-22 列印
　　已移居美國的英國哈里王子在首部監製的紀錄片中形容，童年時失去母親，令自己常感憤怒、緊張及不安，而該夢魘一直延續到現在。直至遇上妻子梅根，他才開始接受深入治療。他坦言，十分害怕失去梅根，重申皇室無視梅根面對的掙扎。

　　哈里在紀錄片中回憶，母親戴安娜撞車身亡時，自己只有十二歲。痛失母親，令他怨恨傳媒，並需接受眼動療法，以克服憤怒情緒引致的緊張及不安。他指，在二十多歲時，常要喝酒埋藏情緒，但仍無法擺脫恐慌及不安。直至五年前，他與梅根邂逅，開始意識到如要維持兩人的關係，他便須好好處理過去，於是開始接受深入治療。哈里坦言，十分害怕失去梅根，重申皇室無視梅根面對的掙扎，但他永遠不會因受欺凌而沉默。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd