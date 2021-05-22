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拜登：以巴停火 邁向和平「真正機會」

2021-05-22 列印
　　在埃及斡旋下，以色列及巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」昨日宣佈在加沙地帶停火，結束歷時十一日的衝突。以色列總理內塔尼亞胡表示，政府安全內閣一致通過由埃及提出的停火方案，強調以色列在今次軍事行動中取得重大成就，部份更屬前所未有。哈馬斯則指，停火屬雙向做法，但若然以色列不遵守協議，繼續空襲加沙，哈馬斯會再發射火箭炮還擊。美國總統拜登表示，今次停火中東邁向持久和平的「真正機會」，讚揚埃及政府發揮關鍵作用，又指美方正努力阻止當地再出現流血事件，美方將同聯合國向加沙地區提供人道援助。此外，美國亦會幫以色列修補抵禦火箭炮的鐵穹防空系統。

　　加沙衛生部表示，以軍連日空襲，造成至少二百三十名巴勒斯坦人死亡，包括超過一百名婦孺，逾一千七百人受傷。哈馬斯則先後向以色列發射逾四千枚火箭，造成十二名以色列人死亡。



　　另一方面，拜登昨日正式將打擊反亞裔仇恨犯罪法案簽署成法。拜登指，對有份通過議案的國會議員感到自豪，認為沉默等同是同謀，必須採取行動應對。

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