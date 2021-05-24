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哈馬斯武裝份子加沙街頭持械巡遊

2021-05-24 列印
　　以巴停火第二天，雙方繼續保持克制。哈馬斯武裝份子則在加沙街頭，持械巡遊展示實力（見圖）；在東耶路撒冷的謝赫賈拉住宅區，以色列警方再與巴勒斯坦示威者爆衝突，需發射震撼彈驅散。聯合國安理會歡迎停火，並發聲明對在衝突中喪生的平民表示哀悼，呼籲立即向加沙的巴勒斯坦平民提供人道援助。

　　報道指，加沙區域受到嚴重破壞，至少二千棟房屋被摧毀。據聯合國統計，當地被破壞半數供水網，近八十萬人缺乏乾淨食水，還面臨斷電斷糧。據報，以方在停火首日重開邊界，人道援助的「行動醫院車」已開進加沙。此外，聯合國宣佈，將提供二千二百萬美元援助，送上食物、醫療物資以及新冠疫苗，協助居民重建家園。此外，數百名哈馬斯武裝份子周六在加沙街頭，手持步槍巡遊展示實力；而哈馬斯的加沙區最高領袖辛瓦爾，自衝突後首次公開露面。他到另一名被殺指揮官的悼念帳篷與戰友擁抱。據報，以軍早前曾轟炸其住處。以方早前更強調，停火期間哈馬斯高層住所仍是攻擊目標。



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