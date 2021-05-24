歐洲歌唱賽 意大利搖滾組合奪冠

主音鏡頭前疑吸可卡因
由三男一女組成的Maneskin，全部成員都身穿皮衣皮褲，搭配濃黑眼線誇張造型，在舞台上狂野獻唱比賽曲目Zitti e Buoni，成功擊敗法國和瑞士勁敵摘冠。 女成員維多利亞在記者會上表示，歐洲歌唱大賽獲勝，對歐洲疫情數一數二嚴峻的意大利來說是一大鼓勵。組合隊長兼主音大衞向記者們表示：「這個獎項顯示這並非一場庸俗的活動，而是一場音樂活動。」在賽後的記者會上，大衛疑似在眾目睽睽下，在鏡頭前低頭在枱上，疑似吸食可卡因，但他否認。
甘肅省白銀市山地馬拉松越野賽發生慘劇，震驚跑界。一百七十二名參賽者在山上比賽中途遇上冰雹、凍雨、強風等極端天氣，二十一人低溫致死，八人輕傷，屬馬拉松史上最嚴重的死傷事故，死者包括內地頂尖越野跑手梁晶。...
2021-05-24
中澳再因被關押兩年多的澳籍華裔作家楊軍審訊，再起風波。澳洲外長批評過程不透明，中國大使館則反斥澳方干預中國司法。據報，澳籍華裔作家楊軍將於下周四出庭受審，由於涉國家機密，是不公開審理。 澳洲外長佩恩...
2021-05-24
英國廣播公司（BBC）前記者巴希爾，向戴妃兩名兒子威廉及哈里王子道歉，但否認自己和戴妃之死有關。他被指以欺詐手法誘騙已故戴安娜皇妃受訪，不過他聲稱自己愛戴妃，不想她受到傷害。 BBC日前發表獨...
2021-05-24
鴨脷洲單幢盤逸南繼日前開放一房示範單位予傳媒參觀後，隨即於昨日（21日）公佈首批50伙價單，包括開放式及一房戶，折實價427.606萬起。 恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，「逸南首批50伙，...
2021-05-22
「五窮月」接近尾聲，證券業人士預計，後市繼續受制於外圍市況，本周港股難以擺脫上落市格局，恒指於28000至29000點徘徊。另一方面，獲納入恒指的比亞迪（1211）、碧桂園服務（6098）、信義光能（...
2021-05-24
西甲周六煞科，馬德里體育會作客2:1反勝華拉度列成功封王。射入致勝一球的哨牙蘇由季初被巴塞隆拿賤價出售，到帶領以基層球迷為主的牀單軍團打破舊東家和皇家馬德里兩大豪門壟斷，個人近七年五奪聯賽錦標，苦盡甘來流下英雄淚，教練施蒙尼更豪言，完美結局可說是給受新冠肺炎陰影籠罩的社會帶來光明。 蘇亞雷斯去年九月底以七百萬歐羅（約六千六百萬港元）被巴塞賤賣到馬體會，成為上季四大皆空的代罪羔羊。不過，這名三十四歲老射手周六攻入致勝一球領軍反勝封王，一吐烏氣，賽後坐在球場上跟家人聯絡期間也不禁流下英雄淚：「經歷過季初的一切和巴塞的輕視，我永遠都會感謝馬體會對我的信任和支持。」 施蒙尼：為球迷...
2021-05-24
為推動綠色時尚概念，#adidasOriginals 特別與全球三組藝術家攜手，包括Craig & Karl、Philip Colbert和Yoshitoshi Kanemaki（金巻芳俊），...
2021-05-19
27歲余香凝去年驚爆未婚懷孕，11月與比她大13歲的證券界男友陸政渡註冊結婚，12月就宣佈有喜，懷孕期間不時在網上晒恩愛及分享大肚孕照，昨日余香凝在網上公開「一家三手」的合照宣佈榮升媽咪。舊愛陳家樂同...
2021-05-24
英美的新冠疫苗接種計劃，產生正面作用，受感染人數大幅回落，而死亡人數亦驟降，在在證明，打針是戰勝疫情的重要手段。但香港的疫苗接種率並不理想，計劃踏入第四個月，十六歲以上人口僅有二成打了針。近日本地疫情放緩，但接種率低，始終未能築起抗疫圍牆，難以擔保疫情不會捲土重來，疫情隨時反反覆覆，港人的生活不知何時回復正常。商界近日發起獎賞行動，鼓勵員工打針，也吸引消費者接種疫苗，都有正面谷針的作用，事急馬行田，應盡力推出。 以賞獎方式吸引人們打針，外國早已有之，方式五花八門。美國有州份最直截了當，舉行現金大抽獎，給打針人士參與；亦有公司發一筆過現金，鼓勵員工早日接種疫苗。香港商界開始有...
2021-05-24
蔡明紹今季與羅富全合作三十多次，然而搏來搏去最叻跑P，但昨日兩人終於憑「逍遙駒」打破悶局，練者羅富全賽後說：「『逍遙駒』以往曾因發燒影響操練，而且宜跑較長路程，所以直至上仗才有好走勢，只可惜早段步速偏...
2021-05-24