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歐洲歌唱賽 意大利搖滾組合奪冠

2021-05-24 列印
■意大利搖滾組合Maneskin，在第六十五屆歐洲歌唱大賽中奪冠。美聯社
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　　第六十五屆歐洲歌唱大賽決賽周六在荷蘭鹿特丹登場，由意大利搖滾組合Maneskin成本屆大賽冠軍。不過這個組合奪冠後，主音大衛疑似即場在鏡頭前吸食可卡因，惹起爭議。

主音鏡頭前疑吸可卡因



　　由三男一女組成的Maneskin，全部成員都身穿皮衣皮褲，搭配濃黑眼線誇張造型，在舞台上狂野獻唱比賽曲目Zitti e Buoni，成功擊敗法國和瑞士勁敵摘冠。 女成員維多利亞在記者會上表示，歐洲歌唱大賽獲勝，對歐洲疫情數一數二嚴峻的意大利來說是一大鼓勵。組合隊長兼主音大衞向記者們表示：「這個獎項顯示這並非一場庸俗的活動，而是一場音樂活動。」在賽後的記者會上，大衛疑似在眾目睽睽下，在鏡頭前低頭在枱上，疑似吸食可卡因，但他否認。

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