與文在寅握手後揩擦 賀錦麗被批外交失禮

馬匹在賽場上比位是極激烈的運動，現在的天氣肯定會令牠們百上加斤。尤其是跑日馬，沙圈所見，已有七八成馬未跑便大汗疊細汗，出到跑道烈日當空，自然更加嚴重。 過往我們看過不少例子，是馬匹賽後出現中暑現象，近季馬會也在解鞍處加裝很多散熱設備，但屬於賽後的小幫忙而已。我從來在季尾時份也不會押大注，一來馬匹經過整季的拚搏，評分和體力的變化都會令到往績暫不可靠，再加上局外人永遠猜不到每次出賽對各駒的體力影響有多大，隨時走樣也絕不為奇也。 在天氣愈來愈熱的前提下，我相信馬會是時候重新考慮復辦黃昏馬了。無疑投注額的確是不及日馬，但我認為這其實是一種行為慣性而已。當黃昏馬變成習慣，投注額也自然...

2021-05-25