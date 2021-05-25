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與文在寅握手後揩擦 賀錦麗被批外交失禮

2021-05-25 列印
　　日前在美國與韓國的領導會面中發生一段小插曲。美國副總統賀錦麗上周五於白宮會見到訪的南韓總統文在寅，兩人見面時在未有佩戴口罩下握手，賀錦麗握手後在褲子上輕輕擦拭，引起韓國網民不滿。

  韓媒在報道中形容，這是官方儀式中極為罕見的場面，有網民批評她的行為是「外交失禮」，亦有人認為擦手可能是賀錦麗的習慣。



  有關片段中，兩人握手後都立即將手放褲子上，只是賀錦麗有明顯地擦了一下。

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