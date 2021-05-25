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三歲女IQ接近愛因斯坦

2021-05-25 列印
　　英國一名年僅三歲的女童被世界頂級智商組織門薩（MENSA）納入會籍，更在入會測試分數達一百四十二分，估計她的智商比愛因斯坦僅略低一點。

　　三歲的Dayaal Kaur就讀的幼稚園老師認為她的能力比其他小朋友強，於是讓父母為她報名門薩的入會測試。



　　據悉，Dayaal Kaur的父母都是普通人，她十四個月大時已完全掌握了英文字母表。她兩歲已可跟大人進行完整的對話了，閱讀快，且情緒智商高。



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